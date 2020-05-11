В Вологодской области два района освободились от воды

Сотрудник МЧС в одном из районов Вологодской области, пострадавшем от подтопления

© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области Сотрудник МЧС в одном из районов Вологодской области, пострадавшем от подтопления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Придомовые территории в Верховажском и Харовском районах Вологодской области за сутки полностью освободились от воды, сообщает региональное ГУМЧС.

"За сутки полностью освободились от воды все придомовые территории в Верховажском и Харовском районе . Несмотря на снижение уровней воды в реках и стабилизацию ситуации, специалисты продолжают следить за развитием паводковой обстановки, в Верховажском районе пока сохраняется режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

В настоящее время остаются подтопленными 16 придомовых территорий в селе Устье Усть-Кубинского района с населением 46 человек, в том числе 4 ребёнка. Также подтоплен один участок автомобильной дороги местного значения в этом районе и два низководных моста в Сокольском и Вытегорском районах.

Также нарушено автомобильное сообщение с 6 населенными пунктами, в которых проживают 340 человек (Усть-Кубинский муниципальный район - 1 населенный пункт, Сокольский муниципальный район – один населенный пункт, Вытегорский муниципальный район – 4 населенных пункта).

Ведомство сообщает, что пункт временного размещения вместимостью 40 человек находится в готовности к развертыванию. Пока обращений по размещению от населения не поступало.