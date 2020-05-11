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В Вологодской области два района освободились от воды
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РИА Новости

В Вологодской области два района освободились от воды

14:45 11.05.2020 (обновлено: 14:46 11.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиСотрудник МЧС в одном из районов Вологодской области, пострадавшем от подтопления
Сотрудник МЧС в одном из районов Вологодской области, пострадавшем от подтопления
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Придомовые территории в Верховажском и Харовском районах Вологодской области за сутки полностью освободились от воды, сообщает региональное ГУМЧС.
"За сутки полностью освободились от воды все придомовые территории в Верховажском и Харовском районе. Несмотря на снижение уровней воды в реках и стабилизацию ситуации, специалисты продолжают следить за развитием паводковой обстановки, в Верховажском районе пока сохраняется режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
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В настоящее время остаются подтопленными 16 придомовых территорий в селе Устье Усть-Кубинского района с населением 46 человек, в том числе 4 ребёнка. Также подтоплен один участок автомобильной дороги местного значения в этом районе и два низководных моста в Сокольском и Вытегорском районах.
Также нарушено автомобильное сообщение с 6 населенными пунктами, в которых проживают 340 человек (Усть-Кубинский муниципальный район - 1 населенный пункт, Сокольский муниципальный район – один населенный пункт, Вытегорский муниципальный район – 4 населенных пункта).
Ведомство сообщает, что пункт временного размещения вместимостью 40 человек находится в готовности к развертыванию. Пока обращений по размещению от населения не поступало.
Для проведения аварийно-восстановительных работ и мониторинга обстановки задействована группировка в количестве 102 человека, 29 единиц техники, в том числе 8 плавсредств.
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