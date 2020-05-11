В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess

КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Украинку, члена экипажа судна Regal Princess, нашли мертвой в Роттердаме в Нидерландах, сообщил в понедельник директор Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"Нидерланды. 10.05.2020 в городе Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна", - цитирует Погорельцева агентство "Укринформ".
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По предварительным данным местной полиции, смерть украинки произошла в результате самоубийства.
Погорельцев сообщил, что посольство Украины в Нидерландах поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.