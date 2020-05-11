В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess

Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

Погорельцев сообщил, что посольство Украины в Нидерландах поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.