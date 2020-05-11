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2020-05-11T14:39
https://ria.ru/20200511/1571277588.html
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
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РИА Новости

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

14:39 11.05.2020
72235
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
Как отмечается, глава российского ведомства Евгений Дитрих провел очередной телефонный разговор с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу, собеседники обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов автомобильным транспортом.
"В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения. Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Также сообщается, что собеседники договорились приложить совместные усилия для обеспечения перевозок грузов автотранспортом без ограничений по времени пребывания перевозчиков в наших странах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТурцияЭкономика
Популярные комментарии
Россия может ........ Уже не может , ничего не может , хотя может выразить озабоченность.
11 мая, 16:45
Ельцин Центр
18500225
Вот он, друган Эрдоган России! Как у нас говорят, тамбовский волк тебе друган-товарисч!
11 мая, 16:16
zavval
4200005
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