Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

"В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения. Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года", - говорится в сообщении Минтранса РФ.