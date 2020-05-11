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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:38
https://ria.ru/20200511/1571277459.html
В США еще более 19 тысяч человек заразились COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

В США еще более 19 тысяч человек заразились COVID-19

14:37 11.05.2020 (обновлено: 14:38 11.05.2020)
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 700 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 19 710 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 621.
За последние 24 часа в США скончался 731 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1615 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 329 799 человек, скончались 79 528.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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