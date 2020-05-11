В Ростовской области сообщили о пациентах с COVID-19 в тяжелом состоянии

Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцать жителей Шестнадцать жителей Ростовской области , у которых выявлен коронавирус , находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщает правительство региона.

По данным на 11 мая в Ростовской области зарегистрирован 1851 случай заболевания коронавирусом, из них 88 - за последние сутки. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 44.

"За последние сутки скончался еще один пациент – 87-летняя ростовчанка с хроническими заболеваниями. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 22. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек", - говорится в сообщении.

Выздоровели 407 человек. Под медицинским наблюдением - 7,2 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.