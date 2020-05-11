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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:35
https://ria.ru/20200511/1571277381.html
В Ростовской области сообщили о пациентах с COVID-19 в тяжелом состоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155064_0:152:3371:2048_1036x0_80_0_0_2ef44c85dcd00cb4a01f70a38382c6a9.jpg
РИА Новости

В Ростовской области сообщили о пациентах с COVID-19 в тяжелом состоянии

14:35 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцать жителей Ростовской области, у которых выявлен коронавирус, находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщает правительство региона.
По данным на 11 мая в Ростовской области зарегистрирован 1851 случай заболевания коронавирусом, из них 88 - за последние сутки. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 44.
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"За последние сутки скончался еще один пациент – 87-летняя ростовчанка с хроническими заболеваниями. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 22. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек", - говорится в сообщении.
Выздоровели 407 человек. Под медицинским наблюдением - 7,2 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗРостовская областьОбщество
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