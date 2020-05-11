В Чернобыльской зоне на выходных задержали 16 сталкеров

"В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты. Все они - жители столицы, Киевской и Черкасской областей", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.