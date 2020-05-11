Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T14:35
https://ria.ru/20200511/1571277331.html
В Чернобыльской зоне на выходных задержали 16 сталкеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/155757/10/1557571023_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_6c13deb31b66ea0d06bec3b5d6e6d65e.jpg
РИА Новости

В Чернобыльской зоне на выходных задержали 16 сталкеров

14:35 11.05.2020
355
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская зона отчуждения
Чернобыльская зона отчуждения
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Чернобыльская зона отчуждения. Архивное фото
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали 16 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльский атомной электростанции на выходных, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты. Все они - жители столицы, Киевской и Черкасской областей", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным полиции, нарушителей обнаружили во время патрулирования поселка Полесское и города Припять. Еще одну группу сталкеров обнаружили вблизи объекта "Чернобыль-2", пятеро граждан нелегально въехали в зону отчуждения на автомобиле. Автомобиль нарушителей изъяли и поместили на площадку временного содержания. Полиция проверяет их на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Ранее член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в районе Чернобыльской АЭС, которые украинские спасатели тушили больше месяца, могли начаться из-за сталкеров. Украинские правоохранители часто задерживают сталкеров в зоне отчуждения.
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
8 мая, 08:33
В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
310000
Обсудить 0
Припять (город)Чернобыльская АЭСКиевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
В Волгограде проверят сообщения о работе врачей с наволочками на голове
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Саакашвили предрек грузинам голод из-за Украины
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 53 афганских пленных
Медицинские работники
Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
В Ростовской области сообщили о пациентах с COVID-19 в тяжелом состоянии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Силовики пять раз с начала суток нарушили перемирие, заявили в ДНР
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии не считают, что вспышка COVID-19 вышла из-под контроля
Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
Опубликовано видео последствий инцидента во время учений ВМС Ирана
Медицинские работники в Филадельфии
В США еще более 19 тысяч человек заразились COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Госдуме прокомментировали слова Климкина о Дне Победы
Сотрудник МЧС в одном из районов Вологодской области, пострадавшем от подтопления
В Вологодской области два района освободились от воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния