В Чернобыльской зоне на выходных задержали 16 сталкеров

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали 16 сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльский атомной электростанции на выходных, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты. Все они - жители столицы, Киевской и Черкасской областей", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным полиции, нарушителей обнаружили во время патрулирования поселка Полесское и города Припять. Еще одну группу сталкеров обнаружили вблизи объекта "Чернобыль-2", пятеро граждан нелегально въехали в зону отчуждения на автомобиле. Автомобиль нарушителей изъяли и поместили на площадку временного содержания. Полиция проверяет их на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Ранее член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в районе Чернобыльской АЭС, которые украинские спасатели тушили больше месяца, могли начаться из-за сталкеров. Украинские правоохранители часто задерживают сталкеров в зоне отчуждения.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.