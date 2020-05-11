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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:32
https://ria.ru/20200511/1571277213.html
Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса

14:32 11.05.2020
2026
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Микробиолог Евгений Плисов оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса.
Он отметил, что прямую зависимость между температурой выше плюс 30 или 40 градусов и темпами распространения COVID-19 провести сложно, однако предположил, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения коронавируса.
"Те поверхности, которые находятся на улице под солнечным светом, действием внешней температуры, может быть, еще какие-то общественные действия во время жаркого лета повлияют", - сказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ПлисовЗдоровье - ОбществоВОЗ
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