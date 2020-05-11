Микробиолог оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Микробиолог Евгений Плисов оценил влияние жаркого лета на распространение коронавируса.
Он отметил, что прямую зависимость между температурой выше плюс 30 или 40 градусов и темпами распространения COVID-19 провести сложно, однако предположил, что летом определенные факторы смогут поспособствовать снижению распространения коронавируса.
"Те поверхности, которые находятся на улице под солнечным светом, действием внешней температуры, может быть, еще какие-то общественные действия во время жаркого лета повлияют", - сказал специалист в комментарии телеканалу "Звезда".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
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