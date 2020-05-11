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2020-05-11T14:31
https://ria.ru/20200511/1571277124.html
Талибы заявили об освобождении 53 афганских пленных
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РИА Новости

Талибы заявили об освобождении 53 афганских пленных

14:31 11.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении еще 53 афганских пленных, сообщил официальный представитель политофиса "Талибана" в Катаре Сухейль Шахин.
"В рамках нынешнего процесса освобождения пленных со стороны "Исламского эмирата" вчера (в воскресенье – ред.) и сегодня (в понедельник – ред.) в провинциях Фарьяб и Бадгис были освобождены еще 53 пленных из администрации Кабула", - написал Шахин в Twitter.
Он добавил, что движение предоставило бывшим пленникам одежду и пять тысяч афгани (около 65 долларов США) каждому.
Ранее в понедельник представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил об освобождении 17 военных и полицейских администрации Кабула в провинции Бадгис. Не уточняется, входят ли эти бывшие пленные в 53 освобожденных, о которых говорит Шахин.
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По данным телеканала TOLO News, в понедельник представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что власти Афганистана намерены приостановить освобождение пленных талибов до тех пор, пока "Талибан" не освободит 200 заключенных афганцев. По его словам, на данный момент талибы освободили 105 военнослужащих, в то время как власти Афганистана освободили тысячу пленных талибов.
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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