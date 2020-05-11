Талибы заявили об освобождении 53 афганских пленных

"В рамках нынешнего процесса освобождения пленных со стороны "Исламского эмирата" вчера (в воскресенье – ред.) и сегодня (в понедельник – ред.) в провинциях Фарьяб и Бадгис были освобождены еще 53 пленных из администрации Кабула", - написал Шахин в Twitter.
As part of the current prisoners’ release process, The Islamic Emirate of Afghanistan freed 53 prisoners of the Kabul Administration in Faryab and Badghis provinces today and yesterday. They were given clothes and Afs: 5000 for transportation fare.— Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) May 11, 2020
Он добавил, что движение предоставило бывшим пленникам одежду и пять тысяч афгани (около 65 долларов США) каждому.
Ранее в понедельник представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил об освобождении 17 военных и полицейских администрации Кабула в провинции Бадгис. Не уточняется, входят ли эти бывшие пленные в 53 освобожденных, о которых говорит Шахин.
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По данным телеканала TOLO News, в понедельник представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что власти Афганистана намерены приостановить освобождение пленных талибов до тех пор, пока "Талибан" не освободит 200 заключенных афганцев. По его словам, на данный момент талибы освободили 105 военнослужащих, в то время как власти Афганистана освободили тысячу пленных талибов.
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.