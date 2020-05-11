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2020-05-11T15:01
https://ria.ru/20200511/1571276917.html
Опубликовано видео последствий инцидента во время учений ВМС Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571270394_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_ebea248ab418072327ab39faec01e0e4.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео последствий инцидента во время учений ВМС Ирана

14:27 11.05.2020 (обновлено: 15:01 11.05.2020)
17801
© AP Photo / Iranian ArmyВспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
© AP Photo / Iranian Army
Вспомогательное судно "Конарак" Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
ТЕГЕРАН, 11 мая — РИА Новости. Телерадиокомпания IRIB опубликовала видео, на котором заметны последствия попадания ракеты по судну Военно-морских сил Ирана.
На кадрах запечатлен пострадавший корабль со снесенной надстройкой на палубе, из которого идет черный дым. При этом, по данным иранских СМИ, судно в итоге не затонуло и при помощи буксира было пришвартовано у побережья.
Инцидент с судном поддержки и обеспечения "Конарак" произошел 10 мая, во время учений в районе порта Джаск в Оманском заливе. Погибли 19 человек, еще 15 пострадали. Как сообщали СМИ, в корабль могла попасть ракета, выпущенная иранскими же военными, из-за несоблюдения дистанции от цели, по которой велся огонь.
Однако какого-либо подтверждения или опровержения данных о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих, нет: в иранских ВМС это по-прежнему называют инцидентом, не приводя подробностей.
Фрегат ВМС Ирана
Вчера, 03:39
Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль
362021179927
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Инцидент с иранским кораблем в Оманском заливеИранВ мире
Популярные комментарии
По моему, иранцы показали американцам возможность топить вражеские корабли ..
11 мая, 18:16
ggromov007
8011004
Жаль иранских военных, так трагически глупо. Но похоже, что никому в том регионе технику сложней калаша доверить опасно.
11 мая, 14:42
ЛФЛариса Филиппова
31620014
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Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
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