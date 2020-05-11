Силовики пять раз с начала суток нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие с начала суток, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 мин калибром 82 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 4.40 до 11.50 нами было зафиксировано пять фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За указанный период по территории республики было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра. Также при обстрелах использовались гранатомёт и стрелковое оружие ", - сказал представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.