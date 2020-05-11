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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:25
https://ria.ru/20200511/1571276790.html
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло на 39 за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло на 39 за сутки

14:25 11.05.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
Сотрудники скорой помощи работают с пассажирами рейса, прибывшего из Тайланда. Аэропорт Цюриха, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 39 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 344 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 11 мая за сутки в стране было зарегистрировано всего 39 новых заражений. Таким образом, общее число заболевших составило 30 344 человек, скончалось 1 543 человека.
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Как отмечается, всего в стране проведено 312 813 тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5459 заболевших), Женева (5160 человек), Цюрих (3439 человек) и Тичино (3234 человека).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тичино (кантон)Женева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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