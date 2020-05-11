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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:22
https://ria.ru/20200511/1571276724.html
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155202/37/1552023744_0:71:3072:1799_1036x0_80_0_0_c059b09cf07e07f80f0a2bfb51ab8889.jpg
РИА Новости

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

14:22 11.05.2020
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
"Кузбасс уже почти два месяца живет в режиме ограничений. Мы видим, что профилактические меры работают и замедляют распространение инфекции. В связи с этим режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлеваются до 17 мая включительно. Как обычно, прошу вас отнестись к этой мере серьезно и максимально ограничить социальные контакты", - сказал губернатор.
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Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин поручил главам регионов готовить план поэтапного снятия ограничительных мер с 11 мая с учетом реальной ситуации, отметив, что такой план разрабатывается и в Кузбассе.
"С завтрашнего дня мы начнем снимать ограничения. С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Владельцы этих торговых объектов должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности для посетителей", – сказал Цивилев.
Губернатор подчеркнул, что изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости.
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"Это города Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа. По этим муниципальным образованиям решение будет принято дополнительно. В них режим повышенной готовности продолжает действовать в прежнем объеме: работают только магазины продуктов и товаров первой необходимости. Торгово-развлекательные центры остаются закрытыми на всей территории Кузбасса", - сказал глава региона.
Цивилев отметил, что также принято решение разрешить занятия спортом на открытых спортивных объектах - стадионах и спортивных площадках. Разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды.
"Система пропусков протестирована и готова к работе. Но пока мы не видим необходимости введения цифровых пропусков", – сказал губернатор.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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