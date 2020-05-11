В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
"Кузбасс уже почти два месяца живет в режиме ограничений. Мы видим, что профилактические меры работают и замедляют распространение инфекции. В связи с этим режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлеваются до 17 мая включительно. Как обычно, прошу вас отнестись к этой мере серьезно и максимально ограничить социальные контакты", - сказал губернатор.
Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин поручил главам регионов готовить план поэтапного снятия ограничительных мер с 11 мая с учетом реальной ситуации, отметив, что такой план разрабатывается и в Кузбассе.
"С завтрашнего дня мы начнем снимать ограничения. С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Владельцы этих торговых объектов должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности для посетителей", – сказал Цивилев.
Губернатор подчеркнул, что изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости.
"Это города Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа. По этим муниципальным образованиям решение будет принято дополнительно. В них режим повышенной готовности продолжает действовать в прежнем объеме: работают только магазины продуктов и товаров первой необходимости. Торгово-развлекательные центры остаются закрытыми на всей территории Кузбасса", - сказал глава региона.
Цивилев отметил, что также принято решение разрешить занятия спортом на открытых спортивных объектах - стадионах и спортивных площадках. Разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды.
"Система пропусков протестирована и готова к работе. Но пока мы не видим необходимости введения цифровых пропусков", – сказал губернатор.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.
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