В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.

"Кузбасс уже почти два месяца живет в режиме ограничений. Мы видим, что профилактические меры работают и замедляют распространение инфекции. В связи с этим режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлеваются до 17 мая включительно. Как обычно, прошу вас отнестись к этой мере серьезно и максимально ограничить социальные контакты", - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин поручил главам регионов готовить план поэтапного снятия ограничительных мер с 11 мая с учетом реальной ситуации, отметив, что такой план разрабатывается и в Кузбассе.

"С завтрашнего дня мы начнем снимать ограничения. С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Владельцы этих торговых объектов должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности для посетителей", – сказал Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости.

"Это города Белово , Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа. По этим муниципальным образованиям решение будет принято дополнительно. В них режим повышенной готовности продолжает действовать в прежнем объеме: работают только магазины продуктов и товаров первой необходимости. Торгово-развлекательные центры остаются закрытыми на всей территории Кузбасса", - сказал глава региона.

Цивилев отметил, что также принято решение разрешить занятия спортом на открытых спортивных объектах - стадионах и спортивных площадках. Разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды.

"Система пропусков протестирована и готова к работе. Но пока мы не видим необходимости введения цифровых пропусков", – сказал губернатор.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом . Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.