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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:17
https://ria.ru/20200511/1571276559.html
В ЛНР снимут ряд ограничений, введенных из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В ЛНР снимут ряд ограничений, введенных из-за COVID-19

14:17 11.05.2020
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР снимают ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 8 мая, что в ЛНР выявлены 232 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
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"На состоявшемся сегодня заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, с 13 мая на большей части территории республики возобновляют работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, возобновляется работа общественного транспорта и дошкольных образовательных учреждений.
"Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан", - дополнили в пресс-службе правительства.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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