В ЛНР снимут ряд ограничений, введенных из-за COVID-19

ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики на большей части территории ЛНР снимают ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе правительства республики по итогам заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК).

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 8 мая, что в ЛНР выявлены 232 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.

"На состоявшемся сегодня заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным пресс-службы, с 13 мая на большей части территории республики возобновляют работу рынки, предприятия оптовой торговли, объекты торговли непродовольственной группой товаров, салоны красоты, возобновляется работа общественного транспорта и дошкольных образовательных учреждений.

"Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан", - дополнили в пресс-службе правительства.