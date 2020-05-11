Жителям Кузбасса рекомендовали носить защитные маски

КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Жителям Кузбасса в условиях частичного снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано в общественных местах носить защитные маски, заявил губернатор Кемеровской области Жителям Кузбасса в условиях частичного снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано в общественных местах носить защитные маски, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.

"Чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости, всем жителям Кузбасса необходимо носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях. Ответственность за соблюдение этого требования несут руководители предприятий и организаций", – сказал Цивилев.

В связи с этим глава региона поручил министерству промышленности Кузбасса обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия.

Цивилев подчеркнул, что открытие магазинов - это первый шаг на пути возвращения к нормальной жизни.

"Мы продолжим следить за динамикой, и, если заболеваемость останется на прежнем уровне и будет снижаться, будем поэтапно отменять и другие ограничения. Если скорость распространения инфекции возрастет, то нам придется вернуться к прежним ограничениям", – сказал губернатор.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.