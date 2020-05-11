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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:13
https://ria.ru/20200511/1571276454.html
Жителям Кузбасса рекомендовали носить защитные маски
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564383346_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_a51981105fe0d99670619928d1b45121.jpg
РИА Новости

Жителям Кузбасса рекомендовали носить защитные маски

14:13 11.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКемерово
Кемерово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Жителям Кузбасса в условиях частичного снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано в общественных местах носить защитные маски, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
"Чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости, всем жителям Кузбасса необходимо носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях. Ответственность за соблюдение этого требования несут руководители предприятий и организаций", – сказал Цивилев.
В связи с этим глава региона поручил министерству промышленности Кузбасса обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия.
Цивилев подчеркнул, что открытие магазинов - это первый шаг на пути возвращения к нормальной жизни.
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"Мы продолжим следить за динамикой, и, если заболеваемость останется на прежнем уровне и будет снижаться, будем поэтапно отменять и другие ограничения. Если скорость распространения инфекции возрастет, то нам придется вернуться к прежним ограничениям", – сказал губернатор.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКемеровская область
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