Полиция задержала вора, обокравшего квартиру экс-супруги Олега Дерипаски

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Злоумышленника, обокравшего в Москве квартиру бывшей супруги бизнесмена Олега Дерипаски Полины Юмашевой, задержали, похищенное возвращено, сообщил РИА Новости представитель Юмашевой.
Ранее СМИ сообщили, что в квартиру Юмашевой проникли через балкон, после чего взломали сейф и похитили деньги и драгоценности.
"Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, преступник задержан по горячим следам. В настоящее время он дает признательные показания. Похищенное возвращено", — сказал он.