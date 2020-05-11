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2020-05-11T15:45
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Полиция задержала вора, обокравшего квартиру экс-супруги Олега Дерипаски
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РИА Новости

Полиция задержала вора, обокравшего квартиру экс-супруги Олега Дерипаски

14:10 11.05.2020 (обновлено: 15:45 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Злоумышленника, обокравшего в Москве квартиру бывшей супруги бизнесмена Олега Дерипаски Полины Юмашевой, задержали, похищенное возвращено, сообщил РИА Новости представитель Юмашевой.
Ранее СМИ сообщили, что в квартиру Юмашевой проникли через балкон, после чего взломали сейф и похитили деньги и драгоценности.
"Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, преступник задержан по горячим следам. В настоящее время он дает признательные показания. Похищенное возвращено", — сказал он.
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