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2020-05-11T14:10
https://ria.ru/20200511/1571276314.html
Новое правительство Израиля приведут к присяге 14 мая
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РИА Новости

Новое правительство Израиля приведут к присяге 14 мая

14:10 11.05.2020
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© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Новый состав правительства Израиля будет приведён к присяге в ближайший четверг, 14 мая, сообщается на сайте израильского Кнессета.
"Спикер Кнессета Бени Ганц объявил о том, что приведение к присяге нового, 35-го правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху... состоится 14 мая в 13.00", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кнессета.
Ранее сообщалось о том, что инаугурация нового правительства назначена на 13 мая. Известно, что на 13 мая запланирован визит госсекретаря США Майка Помпео в Израиль, в рамках которого Помпео встретится с премьером Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Бени Ганцем.
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