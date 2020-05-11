Новое правительство Израиля приведут к присяге 14 мая

"Спикер Кнессета Бени Ганц объявил о том, что приведение к присяге нового, 35-го правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху... состоится 14 мая в 13.00", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кнессета.
Ранее сообщалось о том, что инаугурация нового правительства назначена на 13 мая. Известно, что на 13 мая запланирован визит госсекретаря США Майка Помпео в Израиль, в рамках которого Помпео встретится с премьером Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Бени Ганцем.