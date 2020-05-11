Новое правительство Израиля приведут к присяге 14 мая

Ранее сообщалось о том, что инаугурация нового правительства назначена на 13 мая. Известно, что на 13 мая запланирован визит госсекретаря США Майка Помпео в Израиль, в рамках которого Помпео встретится с премьером Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Бени Ганцем.