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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:07
https://ria.ru/20200511/1571276167.html
Полицейских инструктируют быть тактичными в любой ситуации, заявили в МВД
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241847_0:14:2989:1695_1036x0_80_0_0_5e29e9c059f82de4d73512430dbfd963.jpg
РИА Новости

Полицейских инструктируют быть тактичными в любой ситуации, заявили в МВД

14:07 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полицейских перед выходом на дежурство в период коронавируса инструктируют о необходимости быть вежливыми и сохранять самообладание в любой ситуации, даже когда с ними ведут себя провокационно, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.
"С сотрудниками, заступающими на дежурство, проводятся инструктажи о соблюдении правил социального дистанцирования и личной гигиены. Моделируются и разбираются типовые ситуации, которые могут возникнуть в ходе патрулирования территории, доводится правильный алгоритм действий. Кроме того, руководители подразделений всегда напоминают подчиненным о важности вежливого обращения с гражданами", - сказал Валяев.
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В то же время он подчеркнул, что служба в полиции изначально предполагает общение с разными людьми, которые порой ведут себя "дерзко и провокационно".
"При этом от полицейского требуется в любой обстановке выглядеть достойно и сохранять самообладание. Подавляющее большинство наших коллег прекрасно это понимают", - пояснил Валяев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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