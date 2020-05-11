Полицейских инструктируют быть тактичными в любой ситуации, заявили в МВД

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полицейских перед выходом на дежурство в период коронавируса инструктируют о необходимости быть вежливыми и сохранять самообладание в любой ситуации, даже когда с ними ведут себя провокационно, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Полицейских перед выходом на дежурство в период коронавируса инструктируют о необходимости быть вежливыми и сохранять самообладание в любой ситуации, даже когда с ними ведут себя провокационно, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.

"С сотрудниками, заступающими на дежурство, проводятся инструктажи о соблюдении правил социального дистанцирования и личной гигиены. Моделируются и разбираются типовые ситуации, которые могут возникнуть в ходе патрулирования территории, доводится правильный алгоритм действий. Кроме того, руководители подразделений всегда напоминают подчиненным о важности вежливого обращения с гражданами", - сказал Валяев.

В то же время он подчеркнул, что служба в полиции изначально предполагает общение с разными людьми, которые порой ведут себя "дерзко и провокационно".

"При этом от полицейского требуется в любой обстановке выглядеть достойно и сохранять самообладание. Подавляющее большинство наших коллег прекрасно это понимают", - пояснил Валяев.