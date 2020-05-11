Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Успехи России в Успехи России в Сирии по мирному урегулированию не дают покоя западным оппонентам, после дискредитации "Белых касок" в САР к атакам на РФ решили подключить Amnesty International , заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Amnesty International (AI) выступила с обвинениями в адрес Сирии и России, утверждая в своем только что опубликованном докладе, будто "сирийские и российские силы продолжают преднамеренно наносить удары по гражданским лицам и гражданским объектам" в Сирии", - отметил Косачев.

По его словам, хотя речь идет о периоде с мая прошлого года по февраль нынешнего, очевидно, что у кого-то возникла необходимость акцентировать на этом внимание именно сейчас.

"Почему – достаточно очевидно. Тех, кому не дает покоя Сирия, раздражает не война, а мир. Российско-турецкие договоренности о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы явно работают, что недавно отмечал и генсек ООН . Россия выступает и важным гуманитарным донором в Сирии – буквально на днях очередной груз, 850 тонн продовольствия, был доставлен в порт Тартус и уже распределяется среди населения", - подчеркнул сенатор.

Все это подрывает образ "ужасного сирийского режима" и поддерживающей его России, отметил законодатель. "Собственно, в самой Amnesty этого и не скрывают: Хеба Морайеф, директор AI по Ближнему Востоку Северной Африке , заявила о том, как это плохо, что "Россия продолжает оказывать неоценимую военную поддержку сирийским властям", - напомнил Косачев.

По его словам, раздражает эффективность наших действий, а потому их нужно срочно представить в самом неприглядной свете, чем сейчас и заняты многие якобы "независимые и общественные структуры".

После очередной дискредитации "независимых" "Белых касок" с их постановочными обвинительными шоу, было, видимо, решено подключить "тяжелую артиллерию" в лице Amnesty International, сказал парламентарий. Но их методы те же: как пишет сама организация, она опросила 74 человека для отчёта, в том числе "вынужденных переселенцев, учителей, врачей и гуманитарных работников".

"Понятно, что в очаге острейшего противостояния вооруженным боевикам нет никаких проблем найти 74 человека, особенно из числа "работников гуманитарных организаций", которые могут искренне не любить Асада или русских, и скажут все, что нужно для оправдания любого заранее готового вывода", - считает политик.

Он полагает, что это даже проще, чем качественно "нарисовать" атаки на снимках со спутников. "Но для того, чтобы общественность, прежде всего Запада, не ослабляла накал своего "праведного гнева" против Дамаска Москвы в период пандемии, это идеально. Оппоненты мирного урегулирования в Сирии собирают материалы для непризнания его итогов и для осуждения сценариев мирного процесса, в котором не они и не их подопечные играют ведущую роль. Amnesty International для таких вещей – проверенный инструмент", - заключил Косачев.