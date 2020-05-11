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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:03
https://ria.ru/20200511/1571275987.html
Полиция начала проверку после массовых "гуляний" в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857889_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_ef1ff5c2c0e975b2b406f0cec65f00a4.jpg
РИА Новости

Полиция начала проверку после массовых "гуляний" в Подмосковье

14:03 11.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"В 22.49 (воскресенья) поступило сообщение о массовом скоплении людей у торгового центра в районе Ржавки-2 Солнечногорска", - сказал собеседник агентства.
По его словам, когда полицейские приехали к торговому центру, участники "вечеринки" разбежались, никто не был задержан. В настоящее время проводится проверка по факту массового нарушения самоизоляции, отметили в областном главке.
По информации СМИ, в "гуляниях" на парковке ТЦ в Солнечногорске приняли участие порядка 150 человек.
Ранее режим самоизоляции в связи с коронавирусом был продлён в Московской области до 31 мая.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
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