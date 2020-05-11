Полиция начала проверку после массовых "гуляний" в Подмосковье

Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полиция Полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске , сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

"В 22.49 (воскресенья) поступило сообщение о массовом скоплении людей у торгового центра в районе Ржавки-2 Солнечногорска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда полицейские приехали к торговому центру, участники "вечеринки" разбежались, никто не был задержан. В настоящее время проводится проверка по факту массового нарушения самоизоляции, отметили в областном главке.

По информации СМИ, в "гуляниях" на парковке ТЦ в Солнечногорске приняли участие порядка 150 человек.

Ранее режим самоизоляции в связи с коронавирусом был продлён в Московской области до 31 мая.