Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:02
https://ria.ru/20200511/1571275950.html
Зарегистрированные в России тесты на коронавирус не продаются в интернете
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Зарегистрированные в России тесты на коронавирус не продаются в интернете

14:02 11.05.2020
3234
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официально зарегистрированные в РФ тесты на коронавирус не продаются в интернете, сообщается в ответе Роспотребнадзора, опубликованного в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.
"Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в интернете", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, которые отличаются высокой диагностической точностью.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Врач с пациентом
Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19
Девушка со смартфоном и банковской картой
В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии
Автомобиль МВД Абхазии
Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину с пьяным подростком за рулем
Шанхай
Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве
Столовые приборы
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Президент РФ Владимир Путин
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
"Будто изнутри выворачивали": врач рассказал о первых симптомах COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Официальный интернет-портал государственных услуг
Портал госуслуг упал после обращения Путина
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Неслучайная ошибка Facebook
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния