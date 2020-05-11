Зарегистрированные в России тесты на коронавирус не продаются в интернете

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официально зарегистрированные в РФ тесты на коронавирус не продаются в интернете, сообщается в ответе Роспотребнадзора, опубликованного в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.
"Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ. Они не продаются в интернете", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, которые отличаются высокой диагностической точностью.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.