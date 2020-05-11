В Югре умер шестой пациент с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
По данным регионального оперштаба, всего в Югре коронавирус выявлен у 777 человек, за сутки зарегистрировано 84 случая заражения. Глава региона Наталья Комарова ранее сообщала о пяти умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.
"К сожалению, у нас за сутки умер еще один больной, это случилось в Нефтеюганской больнице. Пациент с тяжелым течением коронавирусной пневмонии. Более недели провел в реанимационном отделении, но наступил летальный исход", - сказал Добровольский журналистам.
В окружном оперштабе уточнили, что скончавшийся 48-летний житель Нефтеюганска был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. При этом власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером. Обучение в начальных классах завершится до середины мая.
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