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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:00
https://ria.ru/20200511/1571275907.html
В Югре умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569006542_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8cacd5875bc83bea5ac73e115ec0c94a.jpg
РИА Новости

В Югре умер шестой пациент с коронавирусом

14:00 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Шестой человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
По данным регионального оперштаба, всего в Югре коронавирус выявлен у 777 человек, за сутки зарегистрировано 84 случая заражения. Глава региона Наталья Комарова ранее сообщала о пяти умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.
"К сожалению, у нас за сутки умер еще один больной, это случилось в Нефтеюганской больнице. Пациент с тяжелым течением коронавирусной пневмонии. Более недели провел в реанимационном отделении, но наступил летальный исход", - сказал Добровольский журналистам.
В окружном оперштабе уточнили, что скончавшийся 48-летний житель Нефтеюганска был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. При этом власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером. Обучение в начальных классах завершится до середины мая.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
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