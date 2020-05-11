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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:58
https://ria.ru/20200511/1571275821.html
В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения
https://cdn23.img.ria.ru/images/155058/24/1550582493_0:77:2750:1624_1036x0_80_0_0_fbcfc3b4261afce74377fd4ca5815658.jpg
РИА Новости

В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения

13:58 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр Наумов / Перейти в фотобанкПункт пропуска в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения Украины и ЛНР
Пункт пропуска в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения Украины и ЛНР
© РИА Новости / Александр Наумов
Перейти в фотобанк
Пункт пропуска в населенном пункте Станица Луганская на линии разграничения Украины и ЛНР. Архивное фото
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.
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"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, с 22 марта командующий объединённых сил предоставил 283 отдельных разрешений на пересечение линии разграничения на Донбассе, в основном в КПВВ "Станица Луганская". Как отмечается, несмотря на разрешение командующего не все люди смогли пересечь линию разграничения, более 20 человек не пропустили на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса боевики.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице. Позднее Кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДонбассВОЗКиевУкраинаВ мире
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