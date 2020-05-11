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2020-05-11T13:51
https://ria.ru/20200511/1571275616.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

13:51 11.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ветреная погода, временами с дождем и грозами, ожидается в Москве в ближайшую неделю, к выходным столбики термометра могут опуститься до нуля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас погоду определяет слабый, но все-таки гребень антициклона с севера, поэтому у нас сегодня малооблачно. Во второй половине дня будет развиваться облачность, температура - около 20 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Без осадков ожидается и следующая ночь. Ночь еще останется довольно теплой: в Москве 11-13 градусов тепла, по области - 8-13 градусов тепла", - рассказала Позднякова.
По ее словам, во вторник во второй половине дня к столичному региону подойдет очень активный холодный атмосферный фронт, он отметится кратковременным дождем, местами с грозой, и даже возможен град. До подхода фронта температура воздуха в городе прогреется до 22-24 градусов тепла. На западе области 12 мая будет около 19 градусов, потому что туда раньше подойдет фронт, на востоке – до 25 градусов, там в этот день будет теплее всего. С подходом фронта ожидается, что порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
"В ночь на 13 число еще влияние фронта сохранится в первой половине ночи, во всяком случае у нас пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер начнет менять ориентацию - он станет северо-западным. И днем, и ночью порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, то есть погода будет довольно ветреная, но она уже станет холодной. Минимальная температура в Москве в утренние часы - всего плюс 5-7, по области – от плюс 2 на северо-западе до плюс 7 на востоке. Днем температура в городе уже будет только 10-12 градусов, по области - 9-14 градусов", - отметила синоптик.
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По словам метеоролога, в последующие дни, до субботы, погода будет облачная с прояснениями и кратковременными небольшими дождями. Четверг еще будет довольно ветреным, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду и будет происходить постепенное понижение температуры - и ночной, и дневной. В ночь на четверг в Москве будет уже всего плюс 4-6 градусов, по области - до плюс 2, дневная температура - где-то около 11 градусов тепла, по области - от 8 до 13.
"В пятницу и в субботу минимальная температура будет плюс 1 - плюс 6, дневная температура 8-13 градусов. Не исключено, что в отдельных местах, как только будет больше прояснений и чуть стихнет ветер, ночью температура в отдельных пониженных частях рельефа будет достигать нуля или слабоотрицательных значений. Погода на этой неделе будет напряженная и для городских служб, и для дачников", - заключила Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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