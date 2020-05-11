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2020-05-11T13:50
https://ria.ru/20200511/1571275570.html
В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти сенатора Ковалева
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РИА Новости

В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти сенатора Ковалева

13:50 11.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОлег Ковалев
Олег Ковалев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Олег Ковалев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сенатор, экс-глава Рязанской области Олег Ковалев многое сделал для страны, создал основы современного парламентаризма, заявил первый зампред фракции "Единая Россия в Госдуме Андрей Исаев.
Как сообщил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Ковалев скончался от остановки сердца после продолжительной болезни.
"Весть о смерти Олега Ивановича Ковалева очень скорбная. Олега Ивановича мы знали хорошо, это человек, который много сделал для нашей страны, для России. Он долгие годы был депутатом Государственной думы. В качестве председателя комитета по регламенту он во многом заложил основы сегодняшнего парламентаризма, регламентные нормы, на которых строится работа всех фракций Государственной думы", - сказал Исаев журналистам.
Он добавил, что Ковалев был одним из активных участников формирования парламентского большинства – центристской коалиции, ставшей прообразом партии "Единая Россия".
"Вместе с ним я работал в составе рабочей группы по подготовке действующего сейчас Трудового кодекса. На это ушел практически год, это была очень напряженная работа. Мы вдвоем с Олегом Ковалевым были авторами поправки, например, установившей 23 февраля в качестве нерабочего праздничного дня", - вспоминает первый зампред ЕР.
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По словам Исаева, как губернатор Рязанской области, а в последующем сенатор от региона Ковалев очень многое сделал для жителей субъекта.
"Это был открытый, очень душевный человек с большими знаниями как практического характера, так и знаниями законодательства, политических основ нашей жизни. Хороший товарищ. Это очень тяжелая утрата для нас. Скорбная весть. Сейчас хочется выразить соболезнования родным и близким Олега Ивановича, всем, кто знал этого замечательного человека", - заключил Исаев.
Соболезнования в связи с уходом из жизни Ковалева также выразил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
"Мы знакомы с третьего созыва Госдумы, и в моей памяти он останется как человек очень внимательный к деталям, ко всем мелочам. Приношу соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Это большая утрата для всех нас", - написал Неверов на своей странице в Facebook.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОлег КовалевСергей Неверов
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