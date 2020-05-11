В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти сенатора Ковалева

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сенатор, экс-глава Рязанской области Андрей Исаев. Сенатор, экс-глава Рязанской области Олег Ковалев многое сделал для страны, создал основы современного парламентаризма, заявил первый зампред фракции "Единая Россия в Госдуме

Как сообщил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко , Ковалев скончался от остановки сердца после продолжительной болезни.

"Весть о смерти Олега Ивановича Ковалева очень скорбная. Олега Ивановича мы знали хорошо, это человек, который много сделал для нашей страны, для России. Он долгие годы был депутатом Государственной думы. В качестве председателя комитета по регламенту он во многом заложил основы сегодняшнего парламентаризма, регламентные нормы, на которых строится работа всех фракций Государственной думы", - сказал Исаев журналистам.

Он добавил, что Ковалев был одним из активных участников формирования парламентского большинства – центристской коалиции, ставшей прообразом партии " Единая Россия ".

"Вместе с ним я работал в составе рабочей группы по подготовке действующего сейчас Трудового кодекса. На это ушел практически год, это была очень напряженная работа. Мы вдвоем с Олегом Ковалевым были авторами поправки, например, установившей 23 февраля в качестве нерабочего праздничного дня", - вспоминает первый зампред ЕР.

По словам Исаева, как губернатор Рязанской области, а в последующем сенатор от региона Ковалев очень многое сделал для жителей субъекта.

"Это был открытый, очень душевный человек с большими знаниями как практического характера, так и знаниями законодательства, политических основ нашей жизни. Хороший товарищ. Это очень тяжелая утрата для нас. Скорбная весть. Сейчас хочется выразить соболезнования родным и близким Олега Ивановича, всем, кто знал этого замечательного человека", - заключил Исаев.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Ковалева также выразил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов