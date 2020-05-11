В Госдуме призвали проверить хосписы в России после пожара в Подмосковье

"Сдавая в аренду помещение, человек должен нести ответственность, ...а тот, кто берет в аренду, обязан тоже все проконтролировать и проверить. Потому что это защита людей, людей пожилых, которые сами себе не смогут оказать помощь в экстремальной ситуации. Поэтому здесь все должно быть настолько правильно, настолько качественно, что... такой подход абсолютно точно должен быть налажен и проконтролирован", - сказала Санина РИА Новости.

"Это не просто люди, которые пришли и ухаживают абы как. Это люди, которые ухаживают качественно. Тогда будет и у детей спокойствие за своих родителей, у внуков за своих бабушек и дедушек. Это и есть то, что мы должны гарантировать пожилым людям и никогда себя не упрекнуть за то, что мы положили их в хорошие условия, но не обеспечили должного ухода и контроля за всем тем, что окружает пожилого человека", - сказала Санина.