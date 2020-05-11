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2020-05-11T13:51
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В Госдуме призвали проверить хосписы в России после пожара в Подмосковье
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РИА Новости

В Госдуме призвали проверить хосписы в России после пожара в Подмосковье

13:51 11.05.2020
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© РИА НовостиНа месте пожара в частном хосписе в Красногорске
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
© РИА Новости
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина выступила за проверку всех хосписов в России на соответствие нормам после гибели девяти человек при пожаре в частном хосписе в Красногорске.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
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В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой РИА Новости сообщили, что Минсоцразвития Подмосковья и надзорные органы в ближайшее время проверят все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и противопожарной безопасности.
"Сдавая в аренду помещение, человек должен нести ответственность, ...а тот, кто берет в аренду, обязан тоже все проконтролировать и проверить. Потому что это защита людей, людей пожилых, которые сами себе не смогут оказать помощь в экстремальной ситуации. Поэтому здесь все должно быть настолько правильно, настолько качественно, что... такой подход абсолютно точно должен быть налажен и проконтролирован", - сказала Санина РИА Новости.
"Они (хосписы) должны быть проверены... Ну и контроль над этой проверкой должен быть, конечно", - добавила она.
Депутат отметила, что ухаживать за пожилыми людьми в хосписах должны квалифицированные медработники, которые прошли соответствующие курсы по уходу.
"Это не просто люди, которые пришли и ухаживают абы как. Это люди, которые ухаживают качественно. Тогда будет и у детей спокойствие за своих родителей, у внуков за своих бабушек и дедушек. Это и есть то, что мы должны гарантировать пожилым людям и никогда себя не упрекнуть за то, что мы положили их в хорошие условия, но не обеспечили должного ухода и контроля за всем тем, что окружает пожилого человека", - сказала Санина.
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Пожар в хосписе в КрасногорскеЕкатерина СеменоваКрасногорскОбщество
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