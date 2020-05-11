Маски и перчатки теперь можно купить в кассах московского метро

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Маски и перчатки теперь можно купить в кассах на всех станциях метро, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"В рамках поручения мэра Москвы, мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро: сейчас их 966 точек. Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи. Маски и перчатки для пригородных касс также предоставлены правительством Москвы", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Ликсутова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая проезд в общественном транспорте Москвы будет возможен только в масках и перчатках.
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