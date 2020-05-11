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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:50
https://ria.ru/20200511/1571275490.html
Маски и перчатки теперь можно купить в кассах московского метро
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571164913_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_e98c75c00a2f12f933a38590d34ca38b.jpg
РИА Новости

Маски и перчатки теперь можно купить в кассах московского метро

13:49 11.05.2020 (обновлено: 13:50 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДевушка в маске и перчатках
Девушка в маске и перчатках
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Девушка в маске и перчатках. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Маски и перчатки теперь можно купить в кассах на всех станциях метро, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"В рамках поручения мэра Москвы, мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро: сейчас их 966 точек. Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи. Маски и перчатки для пригородных касс также предоставлены правительством Москвы", - приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Ликсутова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 12 мая проезд в общественном транспорте Москвы будет возможен только в масках и перчатках.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Раздать маски всем это прямая обязанность государства! Не продать, а раздать!!!
11 мая, 14:03
Александр Михайлович
1400004
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