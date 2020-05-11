В Звездном городке выявили еще один случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания COVID-19 там выявили 16 апреля.

"В Подмосковье за сутки зафиксировано 1079 новых случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: ... Звездный городок 2 (плюс 1 за сутки)", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 209 заболевших, выздоровели и выписались 1389 человек, уточнили в оперштабе.