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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:43
https://ria.ru/20200511/1571275343.html
В Звездном городке выявили еще один случай заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40127/00/401270088_0:275:2915:1914_1036x0_80_0_0_18edd067d1c31f18cab8735642b0568d.jpg
РИА Новости

В Звездном городке выявили еще один случай заражения коронавирусом

13:43 11.05.2020
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЗвездный городок
Звездный городок
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Звездный городок. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ещё один случай заражения COVID-19 выявлен в Звездном городке в Подмосковье, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Первый случай заболевания COVID-19 там выявили 16 апреля.
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"В Подмосковье за сутки зафиксировано 1079 новых случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: ... Звездный городок 2 (плюс 1 за сутки)", - говорится в сообщении.
Статистика по городам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области, рассказали в оперштабе. В статистике учитываются: граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в регионе, а также указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 209 заболевших, выздоровели и выписались 1389 человек, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Звездный городокОбщество
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