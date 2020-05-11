В Звездном городке выявили еще один случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ещё один случай заражения COVID-19 выявлен в Звездном городке в Подмосковье, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Первый случай заболевания COVID-19 там выявили 16 апреля.
"В Подмосковье за сутки зафиксировано 1079 новых случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: ... Звездный городок 2 (плюс 1 за сутки)", - говорится в сообщении.
Статистика по городам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области, рассказали в оперштабе. В статистике учитываются: граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в регионе, а также указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 209 заболевших, выздоровели и выписались 1389 человек, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.