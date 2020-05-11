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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:41
https://ria.ru/20200511/1571275269.html
В Париже каждому жителю города предоставят многоразовую защитную маску
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021720_0:163:3057:1883_1036x0_80_0_0_47efce3e942750cab45ca0f318eb4106.jpg
РИА Новости

В Париже каждому жителю города предоставят многоразовую защитную маску

13:41 11.05.2020
1037
© REUTERS / Charles PlatiauПокупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция
Покупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция
© REUTERS / Charles Platiau
Покупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Парижская мэрия призвала жителей города заполнить онлайн-форму на своем сайте, чтобы получить бесплатно маски многоразового использования в аптеках.
Понедельник, 11 мая, во Франции стал первым днем постепенного снятия ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. В стране начали открываться школы, магазины одежды, торговые центры (кроме Парижа) парикмахерские, книжные, цветочные салоны. При этом кафе, бары и рестораны, пляжи и парки в больших городах остаются закрытыми до нового распоряжения властей.
Как сообщали ранее французские власти, ношение маски в общественном транспорте становится обязательным, за нарушение этой нормы предусмотрен штраф в 135 евро.
"Мэрия Парижа предоставляет в ваше распоряжению моющуюся тканевую маску. С понедельника 11 мая мы приглашаем вас прийти и забрать вашу маску и маски для членов вашей семьи старше 11 лет бесплатно в аптеках", - говорится на сайте мэрии города.
Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

Граффити на стене возле Колизея в центре Рима
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

Граффити на стене в Риме
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

Художник рисует граффити на крыше дома в Афинах
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Markus Schreiber

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

Граффити на стене в Берлине
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Aly Song

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

Граффити на стене в Шанхае
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

Граффити на стене в Мумбаи
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AFP 2020 / Piero Cruciatti

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

Изображение на стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
Отмечается, что маски будут выдаваться при предъявлении документов, удостоверяющих личность. На сайте парижской мэрии предлагается заполнить онлайн-форму, указав личные данные и желаемое время и день получения маски в определенном списке аптек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияПарижВ мире
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