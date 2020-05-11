В Париже каждому жителю города предоставят многоразовую защитную маску

Покупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция

Покупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция

ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Парижская мэрия призвала жителей города заполнить онлайн-форму на своем сайте, чтобы получить бесплатно маски многоразового использования в аптеках.

Понедельник, 11 мая, во Франции стал первым днем постепенного снятия ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. В стране начали открываться школы, магазины одежды, торговые центры (кроме Парижа ) парикмахерские, книжные, цветочные салоны. При этом кафе, бары и рестораны, пляжи и парки в больших городах остаются закрытыми до нового распоряжения властей.

Как сообщали ранее французские власти, ношение маски в общественном транспорте становится обязательным, за нарушение этой нормы предусмотрен штраф в 135 евро.

"Мэрия Парижа предоставляет в ваше распоряжению моющуюся тканевую маску. С понедельника 11 мая мы приглашаем вас прийти и забрать вашу маску и маски для членов вашей семьи старше 11 лет бесплатно в аптеках", - говорится на сайте мэрии города.

Отмечается, что маски будут выдаваться при предъявлении документов, удостоверяющих личность. На сайте парижской мэрии предлагается заполнить онлайн-форму, указав личные данные и желаемое время и день получения маски в определенном списке аптек.