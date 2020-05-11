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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:35
https://ria.ru/20200511/1571275100.html
Жителям Тульской области разрешили гулять и заниматься спортом в парках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016018_0:216:3072:1944_1036x0_80_0_0_1c4dc156c447e806f9e0a540b4b9e809.jpg
РИА Новости

Жителям Тульской области разрешили гулять и заниматься спортом в парках

13:35 11.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде
Женщина на велосипеде
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
Женщина на велосипеде. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Руководство Тульской области продлило ряд ограничений из-за коронавируса до 31 мая, но ввела ряд послаблений с 12 мая – в частности, людям разрешили гулять и заниматься спортом в парках, сообщило правительство области в понедельник.
Согласно указу губернатора Алексея Дюмина, до 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области. Так, продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. До 31 мая приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.
С 12 мая начинают работать органы исполнительной власти региона, государственные учреждения Тульской области, в том числе МФЦ и органы ЗАГС, но услуги они предоставляют исключительно по предварительной записи или в электронном виде.
Разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров и оборудованных отдельным наружным входом
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"Также при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области разрешена работа плавательных бассейнов. Разрешены прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха… (не более двух человек с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции, без учета несовершеннолетних детей) и занятия там физической культурой и спортом", - информируют власти.
В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный "масочный" режим, в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.
Отмечается, что до 15 июля отменено проведение оздоровительной кампании детей, а также временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.
По данным на понедельник, в регионе 1881 человек инфицирован коронавирусом, из них у 86 человек диагнозы подтвердились в минувшие сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
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