Жителям Тульской области разрешили гулять и заниматься спортом в парках

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Руководство Руководство Тульской области продлило ряд ограничений из-за коронавируса до 31 мая, но ввела ряд послаблений с 12 мая – в частности, людям разрешили гулять и заниматься спортом в парках, сообщило правительство области в понедельник.

Согласно указу губернатора Алексея Дюмина, до 31 мая в Тульской области сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области. Так, продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. До 31 мая приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.

С 12 мая начинают работать органы исполнительной власти региона, государственные учреждения Тульской области, в том числе МФЦ и органы ЗАГС, но услуги они предоставляют исключительно по предварительной записи или в электронном виде.

Разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров и оборудованных отдельным наружным входом

"Также при условии соблюдения требований главного государственного санитарного врача по Тульской области разрешена работа плавательных бассейнов. Разрешены прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха… (не более двух человек с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции, без учета несовершеннолетних детей) и занятия там физической культурой и спортом", - информируют власти.

В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный "масочный" режим, в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.

Отмечается, что до 15 июля отменено проведение оздоровительной кампании детей, а также временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.

По данным на понедельник, в регионе 1881 человек инфицирован коронавирусом, из них у 86 человек диагнозы подтвердились в минувшие сутки.