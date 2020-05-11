В Болгарии откроют кинотеатры, музеи и библиотеки

Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая.

Отмечается, что при проведении культурных мероприятий будут сохраняться меры по соблюдению социальной дистанции. Число посетителей кинотеатра не должно превышать 30% от общей вместимости зала. То же касается концертных площадок на открытом воздухе.