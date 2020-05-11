В Болгарии откроют кинотеатры, музеи и библиотеки

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Жители Болгарии с понедельникасмогут посещать кинотеатры, музеи и библиотеки, которые были закрыты два месяца назад в связи с пандемией коронавируса, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на распоряжение минздрава.
Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая.
Отмечается, что при проведении культурных мероприятий будут сохраняться меры по соблюдению социальной дистанции. Число посетителей кинотеатра не должно превышать 30% от общей вместимости зала. То же касается концертных площадок на открытом воздухе.
Два месяца карантина тяжело отразились на состоянии болгарской экономики, во многом зависящей от туристической индустрии. Издание Sofia Globe сообщает, что несколько десятков ассоциаций гостиничного и ресторанного бизнеса планируют организовать общенациональный протест с требованием понижения налога на добавленную стоимость для отрасли. Первая акция протеста состоится 18 мая перед зданием парламента страны в Софии. Если требования представителей отрасли не будут удовлетворены, протесты будут продолжаться каждый понедельник, заявили организаторы.
Число случаев коронавирусной инфекции в Болгарии, по последним данным, составляет 1981.
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