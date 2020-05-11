Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:33
https://ria.ru/20200511/1571274980.html
Вывозной рейс вывез 339 россиян с Бали
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_0:82:3072:1810_1036x0_80_0_0_2b25d870c3820c9cfb2e53d558db99d4.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс вывез 339 россиян с Бали

13:33 11.05.2020
442
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзмерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Измерение температуры пассажиров в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вывозной рейс SDM6296 Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва вывез с Бали 339 россиян, сообщили РИА Новости в посольстве России в Индонезии.
"Вылетел давно уже. 339 человек. Еще в 10.00 по балийскому времени (5.00 мск)", - сообщили РИА Новости в выездной группе посольства России в Индонезии на Бали.
Пассажирский самолет
Вчера, 11:02Распространение нового коронавируса
В Минкомсвязи сообщили о переносе вывозного рейса с Сейшел
Этот рейс ранее был запланирован на 10 мая, но затем был перенесен на день.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
3110122
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Бали (остров)МоскваНовосибирскИндонезияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Здание министерства транспорта РФ
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
В правительстве назвали условие открытия курортов
Девушка со смартфоном и банковской картой
В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
Полиция готова ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции
ВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Кадры задержания организатора хосписа, где при пожаре погибли люди
СК задержал владельца хосписа в Красногорске, где погибли девять человек
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде
Арестованный основатель паблика "Омбудсмен полиции" попал в больницу
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Дне Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния