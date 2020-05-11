Вывозной рейс вывез 339 россиян с Бали

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Вывозной рейс SDM6296 Денпасар - Новосибирск - Екатеринбург - Москва вывез с Бали 339 россиян, сообщили РИА Новости в посольстве России в Индонезии.
"Вылетел давно уже. 339 человек. Еще в 10.00 по балийскому времени (5.00 мск)", - сообщили РИА Новости в выездной группе посольства России в Индонезии на Бали.
Этот рейс ранее был запланирован на 10 мая, но затем был перенесен на день.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.