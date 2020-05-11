В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 31, сообщает региональный оперативный штаб.

"По состоянию на 11 мая, выявлено 1245 (+46) проб, положительных на COVID-2019. Умер за сутки один человек, всего – 31", - говорится в сообщении.

По данным штаба, выздоровели 15 пациентов, их общее число составило 287.

Всего в республике госпитализировано 597 человек, из них 419 с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2780 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 629 человек.