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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:32
https://ria.ru/20200511/1571274943.html
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом

13:32 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 31, сообщает региональный оперативный штаб.
"По состоянию на 11 мая, выявлено 1245 (+46) проб, положительных на COVID-2019. Умер за сутки один человек, всего – 31", - говорится в сообщении.
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10 мая, 13:56Распространение нового коронавируса
В Ингушетии выздоровели более 20% заразившихся коронавирусом
По данным штаба, выздоровели 15 пациентов, их общее число составило 287.
Всего в республике госпитализировано 597 человек, из них 419 с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2780 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 629 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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