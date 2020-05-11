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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:31
https://ria.ru/20200511/1571274905.html
В Иране выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом

13:31 11.05.2020
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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. В Иране за сутки выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом, зафиксировав 45 летальных исходов, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1683 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 109 286. За 24 часа также, к сожалению, скончались 45 человек, количество жертв возросло до 6685", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.
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При этом, по его словам, с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выздоровели 87 422 пациента.
Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько дней нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель в 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3 - 1,7 тысячи случаев за сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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