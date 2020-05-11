В Иране выявили 1683 новых случая заражения коронавирусом

При этом, по его словам, с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выздоровели 87 422 пациента.

Статистические данные по коронавирусу в Иране в последние несколько дней нестабильны, что в основном касается выявления новых случаев заражения. Так, 2 мая был зафиксирован самый низкий с середины марта показатель в 802 новых случая, потом он начал вновь расти, дойдя в среднем в последние несколько дней до 1,3 - 1,7 тысячи случаев за сутки.