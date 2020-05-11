В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выделение средств из резервного фонда правительства РФ на покрытие убытков федеральных культурных учреждений позволит не только стабилизировать их работу, но и обеспечить исполнение взятых на себя финансовых обязательств, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры РФ.
Ранее стало известно, что правительство выделит Минкультуры, Государственному Эрмитажу и Большому театру в 2020 году более 3,8 миллиарда рублей на поддержку в связи с пандемией коронавируса.
"В тесном взаимодействии с нашими федеральными музеями, театрами и библиотеками мы оценивали финансовые потери учреждений, а с коллегами из министерства финансов прорабатывали механизмы, как их можно восполнить. Выделение средств из резервного фонда правительства РФ на покрытие убытков федеральных учреждений позволит стабилизировать их работу, обеспечить исполнение взятых на себя финансовых обязательств, в первую очередь перед своими сотрудниками. Я очень благодарна всем, кто в этих непростых условиях продолжил свою работу в новом для себя формате в такое непростое до всех время", - отметила министр культур Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба.
Отмечается, что выделенные средства будут распределены в виде субсидий федеральным государственным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Отбор таких учреждений будет осуществляться Минкультуры по результатам мониторинга их финансового состояния и оценки потребности в обеспечении обязательных платежей.
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