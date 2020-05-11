В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса

Отмечается, что выделенные средства будут распределены в виде субсидий федеральным государственным учреждениям культуры, деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Отбор таких учреждений будет осуществляться Минкультуры по результатам мониторинга их финансового состояния и оценки потребности в обеспечении обязательных платежей.