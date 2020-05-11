Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:27
https://ria.ru/20200511/1571274724.html
В Югре вторые сутки фиксируют прирост новых случаев заболевания COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Югре вторые сутки фиксируют прирост новых случаев заболевания COVID-19

13:27 11.05.2020
962
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Рекордный прирост новых случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется вторые сутки, инфекция выявлена еще у 84 человек, следует из данных регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Глава региона Наталья Комарова в воскресенье заявила, что за предыдущие сутки в Югре лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19, и это максимальный показатель заболеваемости с начала распространения инфекции в автономном округе. В свою очередь в штабе ранее сообщили о пятом умершем, у которого был коронавирус. Скончался 57-летний мужчина из Когалыма, которого для лечения перевели в больницу Сургута, однако спасти его врачам не удалось.
"За последние сутки в Югре - 84 новых случая коронавируса", - говорится в сообщении оперштаба.
Таким образом, инфекцией в регионе в общей сложности заразились 777 человек. Как пояснила журналистам замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, без симптомов коронавирус проявляется у 45% от общего числа инфицированных. Наибольший удельный вес заболевших в Югре приходится на возрастную группу 30-49 лет. Из новых случаев только один завозной - из Таджикистана, отметила она.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Вчера, 13:13Распространение нового коронавируса
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
"Отчасти (прирост связан) с активизацией работы по увеличению охвата лабораторных исследований... Проще говоря, это вычерпывание популяции вируса из популяции людей, но сбрасывать распространение вируса из очагов тоже нельзя", - отметила она, добавив, что также на ситуацию влияет миграция вахтовых рабочих, в связи с чем нередко очаги формируются на месторождениях и в общежитиях предприятий.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим Комарова своим постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также поручила завершить обучение в начальных классах школ до середины мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Югре умер шестой пациент с коронавирусом
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
Звездный городок
В Звездном городке выявили еще один случай заражения коронавирусом
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
Чернышенко рассказал о числе развернутых инфекционных коек
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Москве
Тестирование полицейских на коронавирус организуют в кратчайшие сроки
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Полиция начала проверку после массовых "гуляний" в Подмосковье
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния