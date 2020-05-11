В Югре вторые сутки фиксируют прирост новых случаев заболевания COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая - РИА Новости. Рекордный прирост новых случаев COVID-19 в Рекордный прирост новых случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется вторые сутки, инфекция выявлена еще у 84 человек, следует из данных регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Глава региона Наталья Комарова в воскресенье заявила, что за предыдущие сутки в Югре лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19, и это максимальный показатель заболеваемости с начала распространения инфекции в автономном округе. В свою очередь в штабе ранее сообщили о пятом умершем, у которого был коронавирус. Скончался 57-летний мужчина из Когалыма, которого для лечения перевели в больницу Сургута, однако спасти его врачам не удалось.

"За последние сутки в Югре - 84 новых случая коронавируса", - говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, инфекцией в регионе в общей сложности заразились 777 человек. Как пояснила журналистам замруководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, без симптомов коронавирус проявляется у 45% от общего числа инфицированных. Наибольший удельный вес заболевших в Югре приходится на возрастную группу 30-49 лет. Из новых случаев только один завозной - из Таджикистана, отметила она.

"Отчасти (прирост связан) с активизацией работы по увеличению охвата лабораторных исследований... Проще говоря, это вычерпывание популяции вируса из популяции людей, но сбрасывать распространение вируса из очагов тоже нельзя", - отметила она, добавив, что также на ситуацию влияет миграция вахтовых рабочих, в связи с чем нередко очаги формируются на месторождениях и в общежитиях предприятий.

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим Комарова своим постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также поручила завершить обучение в начальных классах школ до середины мая.