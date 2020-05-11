В Грузии число жертв коронавируса возросло до 11 человек

"Число подтвержденных случаев инфицирования - 638, среди них выздоровели 317, скончались 11", - следует из данных.

В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек

В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек

Большинство умерших были в возрасте более 70 лет и с сопутствующими хроническими заболеваниями.