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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:27
https://ria.ru/20200511/1571274698.html
В Грузии число жертв коронавируса возросло до 11 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_035ed2418cfbafec071966e1634a5b35.jpg
РИА Новости

В Грузии число жертв коронавируса возросло до 11 человек

13:27 11.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Одиннадцатый человек, инфицированный коронавирусом, скончался в Грузии, сообщается на сайте по мониторингу заболевания.
"Число подтвержденных случаев инфицирования - 638, среди них выздоровели 317, скончались 11", - следует из данных.
Вид на Тбилиси, Грузия
Вчера, 09:39Распространение нового коронавируса
В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек
Большинство умерших были в возрасте более 70 лет и с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, более 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
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