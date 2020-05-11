В Грузии число жертв коронавируса возросло до 11 человек

ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Одиннадцатый человек, инфицированный коронавирусом, скончался в Грузии, сообщается на сайте по мониторингу заболевания.
"Число подтвержденных случаев инфицирования - 638, среди них выздоровели 317, скончались 11", - следует из данных.
Большинство умерших были в возрасте более 70 лет и с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, более 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.