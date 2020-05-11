В Никитском саду распустились майские цветы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Цветение глициний, пионов и роз началось в ялтинском Никитском ботаническом саду, одном из старейших ботанических садов мира.

"Весной особенно ясно понимаешь, почему Никитский сад называли Императорским. Он свою осанку, свой сан не растерял! — комментирует кандидат биологических наук, заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Светлана Плугатарь. — Обширнейшая палитра красок распускающихся цветов впечатляет необычайно!"

Также в Никитском саду набирают цвет ирисы и клематисы, коллекция которых здесь насчитывает 127 видов и сортов.

© Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 1 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 2 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 3 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 4 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 5 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 6 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 7 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 8 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 9 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 10 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун © Виталий Ковтун Майское цветение в Никитском ботаническом саду 11 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 1 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 2 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 3 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 4 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 5 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 6 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 7 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 8 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 9 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 10 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун 11 из 11 Майское цветение в Никитском ботаническом саду © Виталий Ковтун

Отдельное место в оранжерее сада занимает сирень. С 2011 года Никитский сад — участник проекта "Сирень Победы". В каждом городе-герое высаживают аллеи из сортов кустарника, названия которых связаны с событиями или героями Великой Отечественной войны. Селекционерами НБС созданы такие уникальные сорта, как "Севастопольский вальс" и "Эльтиген", идет работа над созданием сортов "Брест" и "Героям Сталинграда".

Поскольку из-за пандемии попасть в парки еще невозможно, на сайте и страницах НБС-ННЦ в социальных сетях ежедневно публикуются фоторепортажи со снимками самых красивых локаций сада.