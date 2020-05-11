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2020-05-11T16:04
https://ria.ru/20200511/1571274634.html
В Никитском саду распустились майские цветы
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РИА Новости

В Никитском саду распустились майские цветы

15:00 11.05.2020 (обновлено: 16:04 11.05.2020)
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© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Цветение глициний, пионов и роз началось в ялтинском Никитском ботаническом саду, одном из старейших ботанических садов мира.
"Весной особенно ясно понимаешь, почему Никитский сад называли Императорским. Он свою осанку, свой сан не растерял! — комментирует кандидат биологических наук, заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Светлана Плугатарь. — Обширнейшая палитра красок распускающихся цветов впечатляет необычайно!"
Также в Никитском саду набирают цвет ирисы и клематисы, коллекция которых здесь насчитывает 127 видов и сортов.
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
1 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
2 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
3 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
4 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
5 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
6 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
7 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
8 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
9 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
10 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
© Виталий КовтунМайское цветение в Никитском ботаническом саду
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
11 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
1 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
2 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
3 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
4 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
5 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
6 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
7 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
8 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
9 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
10 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
11 из 11
Майское цветение в Никитском ботаническом саду
© Виталий Ковтун
Отдельное место в оранжерее сада занимает сирень. С 2011 года Никитский сад — участник проекта "Сирень Победы". В каждом городе-герое высаживают аллеи из сортов кустарника, названия которых связаны с событиями или героями Великой Отечественной войны. Селекционерами НБС созданы такие уникальные сорта, как "Севастопольский вальс" и "Эльтиген", идет работа над созданием сортов "Брест" и "Героям Сталинграда".
Тюльпаны в Никитском ботаническом саду в Крыму
11 апреля, 16:07Хорошие новости
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Поскольку из-за пандемии попасть в парки еще невозможно, на сайте и страницах НБС-ННЦ в социальных сетях ежедневно публикуются фоторепортажи со снимками самых красивых локаций сада.
Никитский ботанический сад основан в 1811 году. Является крупным научно-исследовательским институтом биологического и сельскохозяйственного профиля и популярной туристической достопримечательностью.
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Хорошие новостиХорошие новостиНикитский ботанический садРеспублика Крым
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