Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя

ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Депутаты городской думы Ставрополя назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова, он возглавит краевой центр на месяц, до конкурса по отбору кандидатов, сообщает администрация города.

"В понедельник депутаты городской думы Ставрополя своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля, и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководить краевой столицей Семёнов в статусе врио будет ровно месяц - до 11 июня. Это дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ставрополя, добавили в пресс-службе.

В соответствии с федеральным и краевым законодательством о местном самоуправлении, а также уставом города Ставрополя, кандидатура временно исполняющего обязанности главы утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы, добавили в пресс-службе.

Кто возглавит краевую столицу, решат члены конкурсной комиссии из состава депутатов гордумы 11 июня 2020 года, уточнили в администрации.

По информации пресс-службы, Семёнов с 2012 года возглавляет администрацию Промышленного района города Ставрополя.