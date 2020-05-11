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2020-05-11T13:25
https://ria.ru/20200511/1571274580.html
Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя
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РИА Новости

Назначен временно исполняющий обязанности главы Ставрополя

13:25 11.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Перейти в фотобанк
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 11 мая - РИА Новости. Депутаты городской думы Ставрополя назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова, он возглавит краевой центр на месяц, до конкурса по отбору кандидатов, сообщает администрация города.
"В понедельник депутаты городской думы Ставрополя своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля, и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семёнова", - говорится в сообщении.
Глава города Ставрополь Андрей Джатдоев
30 апреля, 11:32
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Отмечается, что руководить краевой столицей Семёнов в статусе врио будет ровно месяц - до 11 июня. Это дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ставрополя, добавили в пресс-службе.
В соответствии с федеральным и краевым законодательством о местном самоуправлении, а также уставом города Ставрополя, кандидатура временно исполняющего обязанности главы утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы, добавили в пресс-службе.
Кто возглавит краевую столицу, решат члены конкурсной комиссии из состава депутатов гордумы 11 июня 2020 года, уточнили в администрации.
По информации пресс-службы, Семёнов с 2012 года возглавляет администрацию Промышленного района города Ставрополя.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 30 апреля сообщил о кончине Джатдоева. В свою очередь источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, отметил, что смерть главы Ставрополя не связана с коронавирусом, а, вероятно, произошла из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
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Владимир ВладимировСтавропольПолитика
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