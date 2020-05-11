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2020-05-11T13:25
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Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину с пьяным подростком за рулем
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РИА Новости

Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину с пьяным подростком за рулем

13:25 11.05.2020
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© Sputnik / Илона ХварцкияАвтомобиль МВД Абхазии
Автомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Чебоксарах на ходу запрыгнул в автомобиль и задержал подростка, не имевшего водительских прав и севшего пьяным за руль, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Ранним утром 11 мая на перекрестке Марпосадского шоссе и Хозяйственного проезда в Чебоксарах, остановившись перед светофором, командир взвода ДПС Сергей Степанов обратил внимание на водителя соседнего автомобиля Opel.
"Молодой человек занервничал и поторопился скрыться из поля зрения сотрудника ГИБДД, что усилило подозрение полицейского. Преследуя его на служебном авто, капитан полиции по громкой связи потребовал остановиться, но водитель его проигнорировал. На следующем перекрестке нарушитель не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего офицер решил остановить его, открыв дверь Opel с водительской стороны. Однако юноша развернулся на 180 градусов и хотел продолжить движение. Сотрудник полиции на ходу запрыгнул в салон с пассажирской стороны и задержал юношу", - говорится в сообщении.
Водителем иномарки оказался 17-летний житель Чебоксар, не имеющий прав управления транспортным средством. Кроме того, выяснилось, что автомашиной, принадлежащей отцу, юноша управлял в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).
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Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
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