Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину с пьяным подростком за рулем

"Молодой человек занервничал и поторопился скрыться из поля зрения сотрудника ГИБДД, что усилило подозрение полицейского. Преследуя его на служебном авто, капитан полиции по громкой связи потребовал остановиться, но водитель его проигнорировал. На следующем перекрестке нарушитель не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего офицер решил остановить его, открыв дверь Opel с водительской стороны. Однако юноша развернулся на 180 градусов и хотел продолжить движение. Сотрудник полиции на ходу запрыгнул в салон с пассажирской стороны и задержал юношу", - говорится в сообщении.