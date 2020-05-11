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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:22
https://ria.ru/20200511/1571274434.html
Чернышенко: регионы ответственно предоставляют данные по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159024_0:180:3003:1869_1036x0_80_0_0_97ecac07466a19df8aa93205a3001063.jpg
РИА Новости

Чернышенко: регионы ответственно предоставляют данные по коронавирусу

13:22 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи снимают с себя средства индивидуальной защиты
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все регионы РФ ответственно предоставляют информацию по коронавирусу, сбоев практически не бывает, либо они решаются молниеносно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вначале, ну, были, может быть, какие-то там сбои или непонимание в методике, сейчас все работают совершенно ответственно. Дело в том, что когда уже информационная система работает почти два месяца, и есть накопленная статистика, любые отклонения либо неправильное внесение очень сразу заметны становятся, и понятно, что сейчас таких сбоев практически не бывает, либо они решаются молниеносно", - сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли регионы, из которых информация поступает с задержками или неточно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоОбщество
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