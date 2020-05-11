Чернышенко: регионы ответственно предоставляют данные по коронавирусу

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все регионы РФ ответственно предоставляют информацию по коронавирусу, сбоев практически не бывает, либо они решаются молниеносно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Вначале, ну, были, может быть, какие-то там сбои или непонимание в методике, сейчас все работают совершенно ответственно. Дело в том, что когда уже информационная система работает почти два месяца, и есть накопленная статистика, любые отклонения либо неправильное внесение очень сразу заметны становятся, и понятно, что сейчас таких сбоев практически не бывает, либо они решаются молниеносно", - сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли регионы, из которых информация поступает с задержками или неточно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.