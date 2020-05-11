В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел зафиксировало новые виды мошенничества, возникшие на фоне пандемии коронавируса.

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрий Валяев сообщил РИА Новости, что злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты "мифических компенсаций" за ущерб от распространения COVID-19.

Другие предлагают приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты от коронавируса. Кроме того, мошенники продают через интернет пропуска для передвижений по району, которые на самом деле можно оформить бесплатно, добавил Валяев.

По информации ведомства, в январе — марте количество IT-преступлений в России по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9% и составило 19,9% от общего числа правонарушений. При этом число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, снизилось на 3,3%, в транспорте — на 10,9%.

Полиция рекомендует быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, перепроверять информацию и обращаться за помощью к родственникам.