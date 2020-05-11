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2020-05-11T18:16
https://ria.ru/20200511/1571274395.html
В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_304:117:1970:1054_1036x0_80_0_0_c7abcbf9490976a3fc5696ec6e05c8b8.jpg
РИА Новости

В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии

13:20 11.05.2020 (обновлено: 18:16 11.05.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел зафиксировало новые виды мошенничества, возникшие на фоне пандемии коронавируса.
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрий Валяев сообщил РИА Новости, что злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты "мифических компенсаций" за ущерб от распространения COVID-19.
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Другие предлагают приобрести поддельные экспресс-тесты или препараты от коронавируса. Кроме того, мошенники продают через интернет пропуска для передвижений по району, которые на самом деле можно оформить бесплатно, добавил Валяев.
По информации ведомства, в январе — марте количество IT-преступлений в России по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9% и составило 19,9% от общего числа правонарушений. При этом число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, снизилось на 3,3%, в транспорте — на 10,9%.
Полиция рекомендует быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, перепроверять информацию и обращаться за помощью к родственникам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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