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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:18
https://ria.ru/20200511/1571274348.html
Чернышенко рассказал о числе развернутых инфекционных коек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570515529_0:265:3072:1993_1036x0_80_0_0_713ef9be16d7cbb7e140e9b8307ecbdd.jpg
РИА Новости

Чернышенко рассказал о числе развернутых инфекционных коек

13:18 11.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга / Перейти в фотобанкБольничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
Перейти в фотобанк
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В России в настоящий момент развернуто 126 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, что на треть больше, чем требуется по нормативам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Если говорить про койки, то здесь нужно понимать, что есть разные койки… У нас в стране 126 тысяч коек, а это почти на треть больше, чем требуется по нормативам, которые были заданы. При этом мы видим, что фактически занято 30% всех коек, сейчас вот эта разница, она находится в режиме ожидания", - рассказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
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По его словам, власти анализируют прогнозы заболеваемости и решают, нужны ли дополнительные инфекционные койки.
"И тогда правительство принимает решение, доводит средства до субъектов, а те мобилизуют дополнительные койки. Случаев, чтобы какие-то регионы сильно отставали от плана, нет, потому что мы заблаговременно видим эти отклонения и принимаем меры", - подчеркнул он.
"Видите, в Москве и в Московской области достаточное количество коек, для того чтобы обеспечить тех, кто заболел, качественными услугами. Но здесь нужно понимать, что это не просто койки, это оборудованные койки. Часть из них реанимационные. И самое главное, что там должен быть персонал. Это врачи, там средний и младший медицинский персонал", - добавил вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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