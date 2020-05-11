Чернышенко рассказал о числе развернутых инфекционных коек

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В России в настоящий момент развернуто 126 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, что на треть больше, чем требуется по нормативам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Если говорить про койки, то здесь нужно понимать, что есть разные койки… У нас в стране 126 тысяч коек, а это почти на треть больше, чем требуется по нормативам, которые были заданы. При этом мы видим, что фактически занято 30% всех коек, сейчас вот эта разница, она находится в режиме ожидания", - рассказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
По его словам, власти анализируют прогнозы заболеваемости и решают, нужны ли дополнительные инфекционные койки.
"И тогда правительство принимает решение, доводит средства до субъектов, а те мобилизуют дополнительные койки. Случаев, чтобы какие-то регионы сильно отставали от плана, нет, потому что мы заблаговременно видим эти отклонения и принимаем меры", - подчеркнул он.
"Видите, в Москве и в Московской области достаточное количество коек, для того чтобы обеспечить тех, кто заболел, качественными услугами. Но здесь нужно понимать, что это не просто койки, это оборудованные койки. Часть из них реанимационные. И самое главное, что там должен быть персонал. Это врачи, там средний и младший медицинский персонал", - добавил вице-премьер.
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