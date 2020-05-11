Чернышенко рассказал о числе развернутых инфекционных коек

"И тогда правительство принимает решение, доводит средства до субъектов, а те мобилизуют дополнительные койки. Случаев, чтобы какие-то регионы сильно отставали от плана, нет, потому что мы заблаговременно видим эти отклонения и принимаем меры", - подчеркнул он.