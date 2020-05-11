При пожаре в частном доме в Крыму погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в одном из сел Крыма, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Пожар произошел поздним вечером 10 мая в частном доме села Партизаны в Симферопольском районе, после его ликвидации в доме были обнаружены тела троих мужчин, сообщили в ведомстве.