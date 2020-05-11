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При пожаре в частном доме в Крыму погибли три человека
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РИА Новости

При пожаре в частном доме в Крыму погибли три человека

13:17 11.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в одном из сел Крыма, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Пожар произошел поздним вечером 10 мая в частном доме села Партизаны в Симферопольском районе, после его ликвидации в доме были обнаружены тела троих мужчин, сообщили в ведомстве.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели троих мужчин на пожаре", - говорится в сообщении.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, сообщили в управлении СК.
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