При пожаре в частном доме в Крыму погибли три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в одном из сел Крыма, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Пожар произошел поздним вечером 10 мая в частном доме села Партизаны в Симферопольском районе, после его ликвидации в доме были обнаружены тела троих мужчин, сообщили в ведомстве.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели троих мужчин на пожаре", - говорится в сообщении.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, сообщили в управлении СК.