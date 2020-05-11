Более 30 российских звезд поддержали акцию "Мы Работаем для Вас"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Более тридцати популярных артистов российской эстрады объединились для участия в музыкальной акции поддержки "Мы Работаем для Вас". Песню посвятили всем, кто продолжает работать во время пандемии.
"Все оперативные службы, медицинские работники, курьеры, продавцы, сотрудники полиции и военные, таксисты, водители общественного транспорта и машинисты метро. Каждый день они совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого из нас", — заявили организаторы акции.
Среди артистов, принявших участие в проекте, — Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Николай Басков, Валерий Сюткин, Пелагея, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Маршал и многие другие. Соавторами песни "Мы этот мир", написанной специально для акции "Мы Работаем для Вас", стал композитор Олег Шаумаров и рэпер ST Александр Степанов.
"Труд каждого, кто продолжает работать, может показаться незаметным. Но когда жизнь вернется в прежнее русло, мы увидим, что без них это было бы невозможно. Уже сегодня мы говорим слова благодарности, исполняя эту песню", — отметили организаторы.