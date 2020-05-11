Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T15:30
https://ria.ru/20200511/1571274279.html
Более 30 российских звезд поддержали акцию "Мы Работаем для Вас"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/49/1559174959_0:144:1920:1224_1036x0_80_0_0_331b403a57b01543fc4560acca906aca.jpg
РИА Новости

Более 30 российских звезд поддержали акцию "Мы Работаем для Вас"

13:23 11.05.2020 (обновлено: 15:30 11.05.2020)
28885
© Фото : Pixabay/ NikolayFrolochkinМикрофон
Микрофон
© Фото : Pixabay/ NikolayFrolochkin
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Более тридцати популярных артистов российской эстрады объединились для участия в музыкальной акции поддержки "Мы Работаем для Вас". Песню посвятили всем, кто продолжает работать во время пандемии.
"Все оперативные службы, медицинские работники, курьеры, продавцы, сотрудники полиции и военные, таксисты, водители общественного транспорта и машинисты метро. Каждый день они совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого из нас", — заявили организаторы акции.
Среди артистов, принявших участие в проекте, — Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Николай Басков, Валерий Сюткин, Пелагея, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Маршал и многие другие. Соавторами песни "Мы этот мир", написанной специально для акции "Мы Работаем для Вас", стал композитор Олег Шаумаров и рэпер ST Александр Степанов.
"Труд каждого, кто продолжает работать, может показаться незаметным. Но когда жизнь вернется в прежнее русло, мы увидим, что без них это было бы невозможно. Уже сегодня мы говорим слова благодарности, исполняя эту песню", — отметили организаторы.
25751582
Обсудить 7
Общество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
ВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Девушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал не допустить роста заболеваемости COVID-19
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Продукция R.O.C.S.
Российский бренд R.O.C.S. выходит на мировой рынок интернет-торговли
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Рабочие заливают формы на одном из заводов осажденного Ленинграда
Дневник одного писателя: немецкая бомба оборвала жизнь молодого автора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния