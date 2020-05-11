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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:15
https://ria.ru/20200511/1571274211.html
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до 27 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до 27 человек

13:15 11.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике выросло до 27: в понедельник скончалась 71-летняя пациентка республиканской клинической больницы, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Тираспольчанка в возрасте 71 года в лечебное учреждение была госпитализирована 2 мая. У неё был лабораторно подтверждён диагноз коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
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10 мая, 23:47Распространение нового коронавируса
Число заразившихся COVID-19 в Приднестровье увеличилось до 608 человек
Отмечается, что женщина страдала также от острой сердечной недостаточности, у неё был сахарный диабет. Как осложнение вируса у пенсионерки развилась двусторонняя пневмония. Из-за тяжёлого течения болезни 8 мая её перевели в реанимационное отделение. Спасти ее не удалось.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 608 приднестровцев, 27 умерли, 237 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияВ мире
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