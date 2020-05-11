В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до 27 человек

"Тираспольчанка в возрасте 71 года в лечебное учреждение была госпитализирована 2 мая. У неё был лабораторно подтверждён диагноз коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина страдала также от острой сердечной недостаточности, у неё был сахарный диабет. Как осложнение вируса у пенсионерки развилась двусторонняя пневмония. Из-за тяжёлого течения болезни 8 мая её перевели в реанимационное отделение. Спасти ее не удалось.