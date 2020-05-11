Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
Он отметил, что некоторые люди постоянно контактируют с носителями вируса и при этом остаются "чистыми". Другие же соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но все равно заражаются COVID-19.
"Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер", — написал Мясников в своем телеграм-канале.
По его словам, географически коронавирус также ведет себя "странно".
Так, в бывших советских странах уровень заболеваемости значительно ниже, чем в США. При этом во Флориде, где высокий процент пожилых людей, этот показатель относительно лучше, объяснил врач.
"Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг — нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая", — добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.