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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:46
https://ria.ru/20200511/1571274067.html
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса

13:13 11.05.2020 (обновлено: 13:46 11.05.2020)
107663
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
Он отметил, что некоторые люди постоянно контактируют с носителями вируса и при этом остаются "чистыми". Другие же соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но все равно заражаются COVID-19.

"Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер", — написал Мясников в своем телеграм-канале.

По его словам, географически коронавирус также ведет себя "странно".
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Так, в бывших советских странах уровень заболеваемости значительно ниже, чем в США. При этом во Флориде, где высокий процент пожилых людей, этот показатель относительно лучше, объяснил врач.

"Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг — нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗСШАВ мире
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11 мая, 13:20
Von Stirliz
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Коронавирус выявил "странности" доктора Мяснокова.
11 мая, 13:39
bakula74
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