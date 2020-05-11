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Туризм
2020-05-11T13:37
https://ria.ru/20200511/1571274024.html
Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
https://cdn22.img.ria.ru/images/156279/64/1562796433_0:226:2200:1464_1036x0_80_0_0_346938c9d5711e90ddc42e73170c3e71.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

13:37 11.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в интервью на канале "Россия 24" назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.
Прежде всего он выразил надежду, что летний туристический сезон все-таки начнётся именно летом.
"Конечно, туризм - это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всем мире так. Туризм - это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что правительство уже внесло в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики именно туризм, оказывает комплексную поддержку и работает над новыми мерами.
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"Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное", - подчеркнул представитель правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
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