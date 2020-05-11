Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Прежде всего он выразил надежду, что летний туристический сезон все-таки начнётся именно летом.

"Конечно, туризм - это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всем мире так. Туризм - это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что правительство уже внесло в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики именно туризм, оказывает комплексную поддержку и работает над новыми мерами.

"Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное", - подчеркнул представитель правительства.