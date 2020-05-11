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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:07
https://ria.ru/20200511/1571273619.html
В Хорватии вступило в силу крупнейшее смягчение мер против коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/153066/13/1530661336_0:198:2938:1851_1036x0_80_0_0_d45863ad240028183ad7a0416791b43d.jpg
РИА Новости

В Хорватии вступило в силу крупнейшее смягчение мер против коронавируса

13:07 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Загреб
Город Загреб
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Город Загреб. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. В Хорватии вступил в силу третий, крупнейший этап смягчения ограничительных мер против COVID-19, сообщил Национальный штаб гражданской защиты.
Руководитель штаба, министр внутренних дел Давор Божинович заявил, что с понедельника отменяется система электронных пропусков для выхода и выезда из места регистрации. В стране восстанавливается междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, открываются вокзалы.
"Разрешаются собрания до 40 человек, вместо до пяти, как было ранее, работа торговых центров, гостиниц и ресторанов, национальных парков, а также репетиции деятелей искусства, одиночно и в малых группах", - цитирует кабмин Божиновича.
С 18 мая разрешаются культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе, проведение тренировок, работа тренажерных залов и фитнес-центров и бассейнов.
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"Что касается пересечения границы, первоочередная задача – обеспечить межграничную экономическую деятельность, деловые встречи и инвестиции в Хорватию при строгом соблюдении предписаний Хорватского института общественного здоровья", - указал глава МВД.
Отменяется обязательная самоизоляции при въезде в Хорватию при ограничении контактов на строго необходимые. В страну допускаются бизнес-визиты и приезды по срочной необходимости, например, на похороны родственников. Оправданность въезда будет определять пограничная полиция на КПП.
По последним данным хорватского минздрава с начала пандемии в стране выявлено 2187 больных коронавирусом, 90 человек скончались, выздоровели 1764 гражданина страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХорватияВ мире
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