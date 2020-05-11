В Хорватии вступило в силу крупнейшее смягчение мер против коронавируса

БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. В Хорватии вступил в силу третий, крупнейший этап смягчения ограничительных мер против COVID-19, сообщил Национальный штаб гражданской защиты.

Руководитель штаба, министр внутренних дел Давор Божинович заявил, что с понедельника отменяется система электронных пропусков для выхода и выезда из места регистрации. В стране восстанавливается междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, открываются вокзалы.

"Разрешаются собрания до 40 человек, вместо до пяти, как было ранее, работа торговых центров, гостиниц и ресторанов, национальных парков, а также репетиции деятелей искусства, одиночно и в малых группах", - цитирует кабмин Божиновича.

С 18 мая разрешаются культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе, проведение тренировок, работа тренажерных залов и фитнес-центров и бассейнов.

"Что касается пересечения границы, первоочередная задача – обеспечить межграничную экономическую деятельность, деловые встречи и инвестиции в Хорватию при строгом соблюдении предписаний Хорватского института общественного здоровья", - указал глава МВД.

Отменяется обязательная самоизоляции при въезде в Хорватию при ограничении контактов на строго необходимые. В страну допускаются бизнес-визиты и приезды по срочной необходимости, например, на похороны родственников. Оправданность въезда будет определять пограничная полиция на КПП.

По последним данным хорватского минздрава с начала пандемии в стране выявлено 2187 больных коронавирусом, 90 человек скончались, выздоровели 1764 гражданина страны.