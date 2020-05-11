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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:05
https://ria.ru/20200511/1571273529.html
В Кузбассе дали концерт для медработников, лечащих больных коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571171812_0:112:2853:1717_1036x0_80_0_0_f21c2d0eb78b6bdf59a0e8228181dbee.jpg
РИА Новости

В Кузбассе дали концерт для медработников, лечащих больных коронавирусом

13:05 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 мая- РИА Новости. Кемеровские музыканты дали концерт под окнами областной инфекционной больницы для медработников, лечащих зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
"Кемеровские музыканты поддержали сотрудников и пациентов больницы, где проходят лечение зараженные коронавирусом больные. Прямо под окнами корпуса Областной клинической инфекционной больницы прошел концерт струнного квартета Destiny с участием саксофониста, вокалиста и трубача. В исполнении музыкантов прозвучали классические мелодии, песни военных лет, композиции советской и зарубежной эстрады. Творческий коллектив включился во Всероссийскую акцию "Мы вместе", чтобы поддержать врачей, рискующих жизнью и приободрить тех, кто лечится от опасной болезни", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что пациенты, состояние которых позволило, смотрели в окна, аплодировали и даже подпевали артистам. Медицинские работники, на данный момент не задействованные в лечебном процессе, сняли защитные костюмы и вышли на крыльцо корпуса, остальные в полной экипировке слушали концерт из окна.
"Мы старались подобрать такой репертуар, чтобы он никого не раздражал, не потревожил покой. Люди болеют, состояние разное, им тяжело. Поэтому исполняем больше лирических композиций, которые на слуху. И чтобы угодить людям разного возраста", — цитирует пресс-служба руководителя квартета Диану Шахбанову.
Корпус инфекционной больницы первым принял кузбассовцев с COVID-19. С 13 марта через это медицинское учреждение прошло более 250 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. Сегодня в отделениях корпуса получают лечение 80 пациентов, трое из них – в реанимации, восемь – на кислородной поддержке. Состояние всех стабильное. В "красной" зоне одновременно работает 3 бригады инфекционистов (18 сотрудников).
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КемеровоОбщество
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