МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цифровой пропуск можно проверить в приложении "Московский транспорт", сообщает пресс-служба Цифровой пропуск можно проверить в приложении "Московский транспорт", сообщает пресс-служба ЦОДД

"В приложении "Московский транспорт" теперь каждый желающий может проверить свой цифровой пропуск на передвижение по городу в период режима самоизоляции. Версия доступна на Android и IOS. Не забудьте нажать кнопку "обновить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед поездкой на личном автомобиле пользователю доступна проверка по номеру ГРЗ, для поездок на общественном транспорте - по номеру Тройки.

"В приложении Московский транспорт вы можете сохранить и видеть все доступные пропуска в приложении с актуальным статусом и сроком действия. А также сохранить пропуск в Apple Wallet and Google Pay. Функции доступны в главном меню по кнопке "Цифровой пропуск", - добавляется в сообщении.

Также приложение подскажет расположение ближайших аптек, продуктовых магазинов, поликлиник и магазинов для животных, проинформирует об актуальной информации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.