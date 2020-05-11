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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:03
https://ria.ru/20200511/1571273370.html
Цифровой пропуск можно проверить в приложении "Московский транспорт"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1d658be4d4442e06a1e5c2a66ed840d9.jpg
РИА Новости

Цифровой пропуск можно проверить в приложении "Московский транспорт"

13:03 11.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка"
Пассажир с картой Тройка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир с картой "Тройка". Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цифровой пропуск можно проверить в приложении "Московский транспорт", сообщает пресс-служба ЦОДД.
"В приложении "Московский транспорт" теперь каждый желающий может проверить свой цифровой пропуск на передвижение по городу в период режима самоизоляции. Версия доступна на Android и IOS. Не забудьте нажать кнопку "обновить", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что перед поездкой на личном автомобиле пользователю доступна проверка по номеру ГРЗ, для поездок на общественном транспорте - по номеру Тройки.
"В приложении Московский транспорт вы можете сохранить и видеть все доступные пропуска в приложении с актуальным статусом и сроком действия. А также сохранить пропуск в Apple Wallet and Google Pay. Функции доступны в главном меню по кнопке "Цифровой пропуск", - добавляется в сообщении.
Также приложение подскажет расположение ближайших аптек, продуктовых магазинов, поликлиник и магазинов для животных, проинформирует об актуальной информации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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